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محافظ جنين يبحث مع الحكم المحلي والنقابات اوضاع العمال

الثلاثاء 14 أبريل 2020 11:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ جنين يبحث مع الحكم المحلي والنقابات اوضاع العمال


جنين / سما /

 أعلنت وزارة الحكم المحلي في جنين، اليوم الثلاثاء، عن  تسجيل العمال من ابناء المدينة من خلال رابط إلكتروني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في جنين اليوم الثلاثاء، ضم محافظ جنين اللواء اكرم الرجوب، وسكرتير الاتحاد نقابات العمال محمد سعيد كميل، وامين سر نقابة البناء فياض زقزوق، وعبد الحكيم شيباني المدير الاداري للدائرة القانونية في نقابة العمال في جنين، ومحمد عطية.

وبحث الرجوب، مع كميل وأبو دياك والمشاركين بالاجتماع سبل تسجيل العمال وسرعة انجاز ذلك بأسرع وقت.

وثمن الرجوب وابو دياك مبادرة رئيس نادي جنين الرياضى مهند ابو علي، وأعضاء وموظفي النادي بالترحيب بقيام طاقم النادي بمتابعة عميلة التسجيل عبر الرابط الالكتروني الخاص بذلك/ التسجيل من خلال الرابط:

https://docs.google.com/…/1eJkmHr3N7HHW-I70666i8e…/viewform…

#جنين #الحكم المحلي

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