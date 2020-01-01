"هنية" يوجه رسالة مهمة للملك محمد السادس.. اليك مضمونها

سما / وكالات/

وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، رسالة مهمة إلى الملك المغربي محمد السادس وذلك عن طريق رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني.

وجاءت الرسالة خلال اتصال هاتفي بين هنية ورئيس الحكومة العثماني اثناء لبحث آخر التطورات العالمية المترتبة على انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وطالب هنية الملك المغربي بصفته رئيس لجنة القدس، بالتحرك العاجل والعمل مع جميع الجهات لكشف أبعاد "المخطط الأمريكي الإسرائيلي، وقطع الطريق على جريمة الضم"، مؤكدًا أن "شعبنا الفلسطيني سيظل في موقع الصمود والمقاومة والدفاع عن القدس وأرضه المحتلة".

وأشارت صحيفة "هسبريس" المغربية إلى أن المكالمة تضمنت ثلاثة ملفات مهمة وهي على النحو التالي:

التطورات الأخيرة المتعلقة بقضية القدس، بعد الحديث عن ضم أراضي الضفة الغربية ضمن اجتماعات اللجنة الأمريكية الإسرائيلية لتطبيق بنود "صفقة القرن"، وما يجري في المدينة من سياسات "التهويد والاستيطان والعقوبات الجماعية" للمواطنين، وحالات الإهمال خاصة بموضوع الرعاية الصحية بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

"تداعيات أزمة تفشي كوفيد-19، وانعكاساتها على شعبنا الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، وخاصة الأوضاع في قطاع غزة"، ونوه هنية إلى أن هذه الأزمات تضاف إلى "الأزمات الموجودة أصلًا من حصار وقلة الإمكانات، خاصة في المجال الصحي"، مشددًا على ضرورة تقديم المساعدة لسكان القطاع من أجهزة تنفس وشرائح الفحص والأدوية اللازمة للتعامل مع الفيروس.

أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في لبنان وسوريا وغيرها من المناطق، منوها إلى أحوالهم الإنسانية المترتبة على انتشار فيروس كورونا، وشدد هنية على "أهمية تقديم ما يمكن من مساهمات لهم"، شارحا الدور الذي تقوم به الحركة للتخفيف عن الشعب الفلسطيني رغم شُح الإمكانات وسياسية "تجفيف المنابع" التي تطبق عليها، والعمل مع الأمم المتّحدة لإيصال المساعدات سواء داخل أو خارج الأرضي.

وفي ذات السياق ثمن رئيس الحكومة المغربية دور الحركة وأبدى اهتمامه بمجمل القضايا المطروحة في المكالمة، واعدا بنقلها إلى الملك المغربي، ومتابعة الإجراءات التي يمكن أن تصدر بهذا الخصوص، سواء في القدس وغزة أو في الشتات.