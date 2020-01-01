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الصحة بغزة: مجموع ما وصلنا من رام الله بلغ مليون و21 ألف دولار فقط

الثلاثاء 14 أبريل 2020 11:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: مجموع ما وصلنا من رام الله بلغ مليون و21 ألف دولار فقط


غزة / سما /

قال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة: إن ما وصل للقطاع من مسلتزمات طبية من رام الله، بلغ مليون و21 ألف دولار فقط.

وأضاف القدرة في تصريحات لقناة "الأقصى" أن القطاع الصحي، يعاني من نقص حاد في الأدوية بنسبة 44%، و35% من المهام الطبية، و65%من المواد المخبرية، ورغم محدودية الموارد والعجز الكبير في الإمكانيات إلا أن الوزارة، اتخذت جملة من الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ لتحصين المجتمع".

وتابع القدرة: "لم تُسجل أي إصابة بفيروس (كورونا) داخل قطاع غزة، ونهيب بالمواطنين اتباع ارشادات الوقاية والسلامة لمواجهة جائحة (كورونا)، ووزارة الصحة، اتخذت جملة من الإجراءات لاستقبال العائدين عبر معبر رفح".

#الصحة بغزة #فيروس كورونا #غزة #مساعدات

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