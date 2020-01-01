عريقات: إسرائيل تمنع تقديم الخدمات الصحية للفلسطينيين بالقدس لمواجهة كورونا

رام الله / سما /

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم (الثلاثاء)، ان إسرائيل بأنها تمنع تقديم الخدمات الصحية للفلسطينيين في شرق القدس لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار عريقات في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن إجراءات إسرائيل تحول دون تقديم الخدمات الصحية لحماية المقدسيين وأي خدمات للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية " تصادر المواد الغذائية ولا تسمح بتعقيم الأماكن العامة، في وقت تقوم فيه بمواصلة انتهاكاتها في المدينة المقدسة من اعتقالات واقتحامات واستهدافها للقيادات الفلسطينية".

وأكد عريقات إرسال رسائل فلسطينية للعديد من الجهات الدولية حول الأوضاع في القدس، واستمرار إسرائيل في مداهمة المدن والقرى والمخيمات، وأن هذه الملفات وضعت أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ورأى أن "ممارسات الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى تدمير أي دور للسلطة الفلسطينية والتمهيد لمشروع الضم (للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967) بالكامل".

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فإن 39 حالة إصابة بفيروس كورونا سجلت في صفوف الفلسطينيين في القدس المحتلة.