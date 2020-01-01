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الأطر النقابية العمالية تطالب بتطبيق الاتفاق الموقع بين أطراف الإنتاج وتفعيل صندوق الطوارئ

الثلاثاء 14 أبريل 2020 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأطر النقابية العمالية تطالب بتطبيق الاتفاق الموقع بين أطراف الإنتاج وتفعيل صندوق الطوارئ


رام الله / سما /

 أكدت الأطر النقابية العمالية دعم الاتفاق الذي تم توقيعه بين أطراف الإنتاج الثلاثة، ووقع عليه اتحاد نقابات العمال نيابة عن الاتحادات والنقابات، وتطبيقه وتفعيل لجنة الطوارئ المركزية، وصندوق الطوارئ.

وشددت الأطر النقابية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، على الدور النقابي المطلبي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ومطالباته بإنشاء صندوق وطني لتعويض متضرري جائحة كورونا وخاصة العمال.

وأوصت بضرورة أن يكون دور الاتحاد العام رقابيا، وشريكا في رسم السياسات العامة لعمل الصندوق، لضمان الشفافية ومعايير الحوكمة والعدالة في تقديم المساعدات للمستحقين بما يخفف من معاناة العمال، ويعزز صمودهم بالدعم المالي والعيني لتوفير احتياجات أسرهم .

وتضم الأطر النقابية العمالية كلا من المكتب الحركي المركزي للعمال، وجبهة العمل التقدمية، والكتلة العمالية التقدمية، وكتلة الوحدة العمالية، وكتلة التضامن العمالية، وكتلة النضال العمالي، وكتلة كفاح العمال.

#لجنة الطوارئ #فلسطين #الأطر النقابية العمالية

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