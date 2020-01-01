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القبض على فتاة بشبهة ابتزاز مواطنة بـ 150 الف شيقل

الثلاثاء 14 أبريل 2020 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على فتاة بشبهة ابتزاز مواطنة بـ 150 الف شيقل


بيت لحم / سما /

قبضت شرطة محافظة بيت لحم اليوم على فتاة من سكان المحافظة بشبهة ابتزاز وتهديد فتاة أخرى عبر تطبيق "الواتس اب".

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بان فرع المباحث العامة بشرطة بيت لحم تلقى شكوى من فتاه من سكان المحافظة مفادها قيام شخص بابتزازها وتهديدها عبر تطبيق الواتس اب بأنه سيقوم بنشر صور لها وفيديوهات إن لم تقم بدفع مبلغ 150 ألف شيكل، وقامت بدفع المبلغ على فترات خوفا من ان يقوم الشخص بنشر الصور والفيديوهات الخاصة بها .

وأضافت ان طاقم الجرائم الالكترونية بفرع المباحث قاموا على الفور بإجراءات البحث والتحري وعمل كل ما يلزم حيث تمكنوا في اقل من 24 ساعة من تحديد مكان الشخص المشتبه به، وتم إلقاء القبض عليه حيث تبين أنها فتاه قامت بانتحال شخصية رجل وقامت بالتواصل مع الفتاه صاحبة الشكوى.

وأكدت بأنه تم إحالة المشتبه بها إلى قسم التحقيق الجنائي تمهيداَ لاستكمال الإجراءات القانونية وتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها .

#الشرطة #بيت لحم #ابتزاز #الواتس اب

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