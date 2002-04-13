أسرى يدخلون أعواماً جديدة خلف القضبان

رام الله / سما /

دخلت مجموعة جديدة من الأسرى خلف القضبان أعواماً جديدة، وهم:

- ناصر محمود أحمد عويص (50 عامًا)، من نابلس، دخل عامه التاسع عشر وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 13/ 04/ 2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

- موسى إبراهيم موسى حسين (38 عامًا)، من الخليل، دخل عامه الثاني عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 13/04/2009م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

- أحمد علي محمود أبو خضر (40 عامًا)، من سكان جنين، دخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 13/ 04 /2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

- الأسير خالد شوقي حبيب حلبي (41 عامًا)، من القدس، دخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 13/04/2002م، وهو محكوم بالسجن 28 عامًا.

- الأسير جمعة إبراهيم عزام (35 عامًا)، من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، دخل عامه الخامس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 13/ 04/ 2006م، وهو محكوم بالسجن 20 عامًا.