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أسرى يدخلون أعواماً جديدة خلف القضبان

الثلاثاء 14 أبريل 2020 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسرى يدخلون أعواماً جديدة خلف القضبان


رام الله / سما /

 دخلت مجموعة جديدة من الأسرى خلف القضبان أعواماً جديدة، وهم:

- ناصر محمود أحمد عويص (50 عامًا)، من نابلس، دخل عامه التاسع عشر وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 13/ 04/ 2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

- موسى إبراهيم موسى حسين (38 عامًا)، من الخليل، دخل عامه الثاني عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 13/04/2009م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

- أحمد علي محمود أبو خضر (40 عامًا)، من سكان جنين، دخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 13/ 04 /2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

- الأسير خالد شوقي حبيب حلبي (41 عامًا)، من القدس، دخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 13/04/2002م، وهو محكوم بالسجن 28 عامًا.

- الأسير جمعة إبراهيم عزام (35 عامًا)، من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، دخل عامه الخامس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 13/ 04/ 2006م، وهو محكوم بالسجن 20 عامًا.

#اسرى #سجون الاحتلال

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