رابط فحص.. أسماء الدفعة الأولى للمستفيدين من مساعدات العمال المتضررين بغزة

غزة / سما /

أعلنت وزارة العمل بغزة وبالشراكة مع المؤسسات الحكومية المختصة عن أسماء الدفعة الأولى من العمال المستفيدين من المنحة التي أقرَّتها لجنة المتابعة الحكومية بقيمة (مليون دولار) لصالح 10.000 من العمال في القطاعات المتضررة، بواقع 3000 مستفيد كدفعة أولى.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن عدد المسجلين بلغ 129.365 مسجل، من خلال الرابط الإلكتروني الذي أعلنت عنه الوزارة، حيث خضعت بيانات المسجلين للتدقيق والفحص وفق قواعد بيانات نظام سوق العمل الفلسطيني الخاص بالوزارة.

وأشارت إلى أن عدد المرشحين للاستفادة بلغ 41.213 مرشح، جراء تنقيح وفلترة قوائم المسجلين بعد الفحص والتدقيق بناءً على قيود التسجيل ومعايير التفضيل، التي أعطت أولوية لوزن القطاع المتضرر وحجم الضرر والحالة الاجتماعية وعدد الأولاد.

رابط فحص

كما وأعلنت الوزارة عن تمديد التسجيل للعاملين في القطاعات المتضررة للاستفادة من المنحة بعد نشر أسماء الدفعة الأولى، بحيث ينتهي التسجيل يوم الخميس 16/04/202 الساعة 02:00 مساءا

رابط التسجيل