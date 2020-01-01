داخلية غزة: تعليمات مُشددة لمنع محاولات التسلل عبر الحدود باستخدام وسائل القوة الميدانية

غزة / سما /

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني تعليمات مُشددة للقوات المرابطة على الحدود، بمنع أي حالات تسلل، والتعامل معها بأقصى درجات الحزم، واستخدام كل وسائل القوة اللازمة ميدانيًا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة إياد البزم، خلال الإيجاز الحكومي اليومي حول إجراءات مواجهة فيروس كورونا: "إن وزارة الداخلية كثّفت والأمن الوطني إجراءاتها في كافة المناطق الحدودية لقطاع غزة؛ لمنع أي عمليات تسلل عبر الحدود".

معبر رفح

وحول عمل معبر رفح استثنائياً لدخول العالقين، أشار البزم إلى استمرار العمل؛ لتسهيل عودة المواطنين العالقين في الجانب المصري، حيث وصل أمس الإثنين 127 مواطناً تم نقلهم مباشرة إلى مراكز الحجر الصحي الاحترازي.

وأوضح أنه وصل -حتى ساعة تلاوة بيان الإيجاز -خلال عمل اليوم الثلاثاء، أكثر من 250 مواطناً، مبينًا أنه يجري نقلهم إلى مراكز الحجر.

حالة تراخي

وقال المتحدث باسم الوزارة: "لاحظنا مؤخراً وجود حالة من الاسترخاء والتهاون لدى المواطنين في اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة، وخاصة في تجمعات الأفراح وأماكن العزاء"، محذرًا من خطورة هذا التراخي والتهاون، خاصة في ظل تواصل دخول أفواج المواطنين العالقين عبر معبر رفح، حيث تزداد درجة الخطورة خشية وجود إصابات في صفوف العائدين.

ودعا المواطنين إلى ارتداء الكمامة أثناء التنقل وفي أماكن الاحتكاك، كإجراء وقائي مهم في هذه المرحلة.

وفيما يتعلق بإجراءات السلامة في عمل البنوك، دعا البزم إدارات البنوك إلى الاستمرار في اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة أثناء صرف الرواتب والمخصصات المالية، وعدم التراخي في هذا الأمر، مؤكداً أن الشرطة ستتابع ذلك.