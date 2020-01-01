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"الاقتصاد" تضبط أطنانا من المواد التالفة

الثلاثاء 14 أبريل 2020 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الاقتصاد" تضبط أطنانا من المواد التالفة


رام الله / سما /

 ضبطت وزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، نحو 4.5 طن من المواد التالفة.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن المواد هي: مشروبات غازية معروضة تحت أشعة الشمس، ومواد غذائية وكيماوية، ودواجن تم ضبطها في محافظات سلفيت، ورام الله والبيرة، والقدس المحتلة.

وقالت: إن ضبط المواد التالفة جاء في أعقاب 21 جولة تفتيشية نفذتها طواقمها، شملت زيارة أكثر من 119 محلا تجاريا، حيث أغلقت الوزارة والأجهزة الأمنية والضابطة الجمركية مسلخ دواجن يفتقر للشروط الصحية، ويشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك.

وأضافت أن طواقمها ضبطت أكثر من ألفي كمامة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وتعاملت مع 21 شكوى تتعلق برفع الأسعار.

#الاقتصاد الوطني

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