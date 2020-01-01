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أريحا: إطلاق مبادرة لتشغيل واستيعاب العمال في القطاع الزراعي

الثلاثاء 14 أبريل 2020 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
أريحا: إطلاق مبادرة لتشغيل واستيعاب العمال في القطاع الزراعي


أريحا /سما/

 أطلق وزير الزراعة رياض العطاري ومحافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، اليوم الثلاثاء، مبادرة لتشغيل واستيعاب العمال في القطاع الزراعي، خاصة الذين كانوا يعملون داخل أراضي العام 48، بالتعاون مع عدد من الشركات ورجال الأعمال.

وأكد العطاري أولوية القطاع الزراعي، كونه عصب الاقتصاد الوطني والدخل القومي.

وقال العطاري إن الوزارة أعدت مبادرة "سلال الخير" بهدف مساعدة المتضررين، ومن جهة أخرى شراء المنتجات الزراعية المحلية وتوزيعها على العائلات المعوزة.

كما أشار العطاري إلى أن الوازرة بصدد البدء بالمرحلة الثانية من مشروع الحدائق المنزلية، حيث انتهت من توزيع أكثر من مليون شتلة في هذا السياق.

#اريحا #القطاع الزراعي #رياض العطاري

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