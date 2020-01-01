الصحة بغزة: الوضع الصحي في القطاع مقلق للغاية.. وقرار بإلزام كافة كوادرها بارتداء الكمامات الطبية

غزة / سما /

استعرض مركز الاعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة، اخر المستجدات حول مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة اشرف القدرة، أن وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية مستمرة لليوم الثاني بتنفيذ إجراءات استقبال واستضافة العائدين الى قطاع غزة وهي جزء من جملة الإجراءات المتخذة لتحصين المجتمع لمواجهة جائحة كورونا.

وأوضح القدرة، أن الفريق الطبي في معبر رفح يتابع الإجراءات الصحية للعائدين ومنها فرز وتوزيع الحالات المرضية المختلفة وتم نقل 33 مريض بسيارات الإسعاف الى مستشفى الصداقة التركي حتى اللحظة.

وشدد المتحدث باسم صحة غزة، على ان كافة العائدين الى قطاع غزة أمس واليوم بحالة صحية مطمئنة ويتم متابعتهم في مراكز الحجر الصحي المهيأة لاستضافتهم طيلة 21 يوماً قابلة للزيادة وفقاً للتوصيات الصحية.

وأشار الى أن وزارة الصحة تتابع صحياً 492 مستضاف داخل 13 مركزاً للحجر الصحي في قطاع غزة وجميعهم بحالة جيدة.

وبين القدرة، أن المختبر المركزي اتم فحص 239 عينة مخبرية للمستضافين وحالات الاشتباه بعد وصول كمية محدودة من مواد الفحص أمس الأول وكانت جميع نتائجها سلبية ولم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

ونوه الى أن الطواقم الطبية في مستشفى العزل بمعبر رفح تتابع تقديم الرعاية الصحية للحالات الأربع المتبقية من اجمالي إصابات فيروس كورونا في قطاع غزة وحالتهم مستقرة ومطمئنة والحالات التسع التي تعافت تتابع صحياً في مركز الحجر الصحي بالمعبر.

وقال: وزارة الصحة تنظر بخطورة إزاء سياسة التمييز في إجراءات الوقاية والعلاج التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في القدس ما يفاقم أوضاعهم الصحية ويزيد عدد المصابين بفيروس كورونا في المدينة المقدسة.

ولفت القدرة، الى أن الوضع الصحي في قطاع غزة مقلق للغاية جراء الحصار الإسرائيلي المستمر مما يستوجب تحركاً عاجلاً من الجهات المعنية لتوفير المتطلبات الدوائية ومواد الفحص المخبري وأجهزة التنفس الصناعي واسرة العناية المركزة لمواجهة جائحة كورونا.

وأوضح أن وزارة الصحة قررت إلزام كافة كوادرها بارتداء الكمامات الطبية خلال فترات العمل تعزيزاً لإجراءات السلامة والوقاية بدءاً من السبت المقبل.

وأهاب القدرة، بكافة المواطنين الى عدم التراخي والالتزام بإرشادات الوقاية بما في ذلك ارتداء الكمامات لاسيما في أماكن الازدحام وتجنب التجمعات والأماكن العامة وشاطئ البحر وخاصة كبار السن والاطفال وذوي الامراض المزمنة وضعف المناعة ومرضى الجهاز التنفسي من اجل سلامتهم وسلامة المجتمع، داعيا، مقدمي الخدمات العامة الى اتباع إرشادات السلامة والوقاية وارتداء الكمامات خلال تقديم الخدمة حفاظاً على صحة المجتمع.