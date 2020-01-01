الأردن: إسرائيل تضاعف معاناة الفلسطينيين والمطلوب إنهاء الاحتلال فوراً

عمان /سما/

أكد الأردن أن اسرائيل تمارس سياسات عنصرية تضاعف معاناة الشعب الفلسطيني في ظل انتشار وباء " كورونا" المستجد، مشدداً على أن المطلوب من المجتمع الدولي في هذه الأوقات العصيبة أن يقف الجميع أمام مسؤولياته ويلزم دولة الاحتلال بانهاء احتلالها للاراضي الفلسطينية فوراً.

جاء ذلك في رسالة تلقاها الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة من أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس د. عبد الله كنعان، اليوم الثلاثاء.

وجاء في الرسالة: "إن الظروف العصيبة التي يعيشها أهلنا في فلسطين والقدس في ظل واقع " كورونا" والاحتلال والاستعمار الإسرائيلي، وبسبب ظروف هذا المرض الوبائي، تتطلب اليوم كل أشكال الدعم والمساندة الدولية لأهلنا، والمتمثلة بداية بإلزام إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإجبارها على إنهاء حالة أطول فترة حظر واحتلال في العصر الحديث اجتمعت على أهلنا مع انتشار الوباء لتزيد من معاناتهم وتحاول كسر إرادتهم الراسخة.

وأشادت الرسالة بجهود المؤتمر الشعبي، إلى جانب جهود المؤسسات والكوادر الفلسطينية الأُخرى، في التصدي للجائحة، ووقوفه إلى جانب أبناء القدس المحتلة من خلال توزيع المواد التمونية والمعقمات والكمامات وجميع وسائل الوقاية من فيروس "كورونا" على المواطنين، الأمر الذي يعزز صمودهم، من حانب، ويؤكد السيادة الفلسطينية على القدس المحتلة، من جانب آخر.

وأكدت الرسالة: "ستبقى فلسطين والقدس ومساجدها وكنائسها وأهلها في قلوبنا وعقولنا، وستشرق عليها شمس الحرية وسيرحل عنها المستعمر المحتل، فالأصل أنتم، فالأرض أرضكم، والهواء هواؤكم، والحق حقكم منذ الأزل وإلى الأبد، وسيبقى الأردن بقيادته الهاشمية الرائدة مدافعاً ومناصراً ومسانداً لإخواننا الصامدين الصابرين في فلسطين والقدس مهما بلغت التضحيات وكان الثمن".