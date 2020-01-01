الشرطة تقبض على شخصين حاولا تهريب عامل عبر حاجز شرق طولكرم

طولكرم / سما /

ألقت الشرطة والأجهزة الأمنية اليوم القبض على ثلاثة أشخاص لمحاولتهم تهريب عامل الى داخل الخط الأخضر في صندوق المركبة وذلك على حاجز للشرطة والأجهزة الأمنية عند مفترق بزاريا- عنبتا شرق طولكرم .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه وأثناء وجود الشرطة والأجهزة الأمنية على الحاجز لتقييد حركة المواطنين ومنع انتقالهم حسب تعليمات الطوارئ لعدم تفشي انتشار فايروس، فقد قاموا بإيقاف مركبه يقودها شخصان وعند تفتيش المركبة عثر بداخلها على شخص مختبئ في صندوق المركبه من اجل نقله الى إحدى الفتحات المحاذية للجدار من اجل العمل في مناطق الداخل، وقد تم التحفظ على المركبة والأشخاص الثلاثة وإحضارهم الى مديرية الشرطة وبأخذ إفادتهم اعترف الشخصان أنهم كانوا بصدد نقل العامل الى إحدى الفتحات المحاذية للجدار للعمل في الداخل.

وأكدت انه تم توقيف الأشخاص الثلاثة بقسم التحقيقات تمهيدا لإحالتهم الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولا.