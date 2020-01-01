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أبو الغيط يرحب بنداء إسكات المدافع في اليمن وسورية والعراق وليبيا

الثلاثاء 14 أبريل 2020 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الغيط يرحب بنداء إسكات المدافع في اليمن وسورية والعراق وليبيا


القاهرة /سما/

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالنداء الذي أطلقه مبعوثو الأمين العام للأمم المتحدة إلى كل من سورية والعراق واليمن وليبيا باسكات المدافع ووقف النزاعات الدائرة في المنطقة .

وحث أبو الغيط ، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ، جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية، ووضع حدٍ لمعاناة الشعوب التي تفاقمت كثيراً جراء مواجهة فيروس كورونا، بتبعاته الصحية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة.

وقال إن "الشعوب التي تُعاني الصراعات والأزمات الإنسانية والاستقطابات السياسية الحادة، في كل من سورية واليمن والعراق وليبيا، تحتاج إلى هدنة حقيقية تستجمع خلالها طاقاتها لمواجهة الأوضاع الخطيرة والضاغطة التي نشأت عن تفشي فيروس كورونا".

وحذر من أن "استمرار الصراعات يُهدد بانزلاق الأوضاع في هذه الدول إلى ما هو أخطر وأشد وطأة على السكان، مناشداً كافة الأطراف الاستماع إلى صوت الشعوب التي عانت كثيراً جراء استمرار الأزمات".

وأضاف أبو الغيط أن الوضع الحالي يوفر نافذة فرصة ضيقة يتعين اغتنامها بسرعة من أجل وضع حدٍ للنزاعات المُسلحة التي استنزفت المجتمعات، وكذا لإنهاء الصراع السياسي والاستقطاب الحاد الذي أدى إلى حالة من الشلل السياسي والاقتصادي في بعض هذه الدول.

#الجامعة العربية #احمد ابو الغيط

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