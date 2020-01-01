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وصول حزمة مساعدات طبية من الصين لمواجهة "كورونا".. والخارجية ترحب

الثلاثاء 14 أبريل 2020 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
وصول حزمة مساعدات طبية من الصين لمواجهة "كورونا".. والخارجية ترحب


رام الله / سما /

 رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بوصول حزمة المساعدات التي تبرعت بها شركة علي بابا الصينية، واستلمتها وزارة الصحة لمساعدتها في مواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد في فلسطين.

وثمنت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، دور الشركة الصينية على هذا التبرع الذي جاء نتيجة لمطالبة وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين ممثلة بالوزير رياض المالكي، وعبر سفارتنا في بكين، والجهات التي ساعدت في ترجمة هذا الطلب الفلسطيني إلى حقيقة واقعة، وهيئة الشؤون المدنية على مساعدتها في تخليص هذه المساعدة وايصالها إلى عنوانها الصحيح.

وأكدت الوزارة انها ستستمر في مساعيها لتوفير كامل احتياجات دولة فلسطين من أطقم الفحص الضرورية، كما أن الوزير المالكي مستمر في ارسال الرسائل إلى العديد من نظرائه حول العالم طالبا المساعدة.

وذكرت الخارجية أن هناك اتفاق وقع مع الحكومة التركية من خلال سفارتنا في أنقرة، بحيث تقدم فيه تركيا المساعدات لدولة فلسطين من مختلف الاحتياجات، على أمل أن تصل خلال الأيام المقبلة، وستقوم الوزارة بمواصلة مساعيها في هذا الشأن.

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