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بسبب كورونا: الحكومة الإسرائيلية تدرس تكليف "الشاباك" بمهام أخرى

الثلاثاء 14 أبريل 2020 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب كورونا: الحكومة الإسرائيلية تدرس تكليف "الشاباك" بمهام أخرى


القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن الحكومة الإسرائيلية تنظر في تكليف جهاز "الشاباك" بمهام أخرى سوى تحديد أماكن تواجد المرضى في إطار محاربة تفشي وباء كورونا.
 
وبحسب القناة، "يُستشف ذلك من رد الدولة على التماس للمحكمة العليا. وجاء في معرض الرد أن اللجنة الوزارية التي تناقش حاليًا سبل كبح جماح الوباء تدرس إسناد مهام أخرى إلى الشاباك إلى جانب دراسة خيارات أخرى وفقًا لقرارات الحكومة".
 
وأضافت أن الهدف من هذه الخطوات هو جعل المساعدة المقدمة لطواقم وزارة الصحة أكثر نجاعة، واتاحة الفرصة لإعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي تدريجيًا ورفع القيود على التحركات جزئيًا.
 
وتعقيبًا على ذلك قالت "الجمعية من أجل حقوق المواطن" إنه لا ينبغي إسناد هذه الصلاحيات لجهاز "الشاباك" مما قد يشكل مساسًا بالديمقراطية، مشيرةً إلى أن مهمة "الشاباك" هي مكافحة "الإرهاب" والتجسس ليس إلا.

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