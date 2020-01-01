تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء الهندي..

رام الله / سما /

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وهنأ رئيس الوزراء الهندي، الرئيس عباس والشعب الفلسطيني بقرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا تضامن الهند مع الشعب الفلسطيني في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

وأشار رئيس الوزراء، إلى ان هذا الوباء العالمي يشكل خطرا على البشرية جمعاء، ما يتطلب منا التعاون والعمل المشترك لمواجهته والسيطرة عليه، مؤكدا استعداد الهند لتقديم المساعدة في إطار الإمكانيات المتاحة للشعب الفلسطيني لمواجهة هذا الوباء الخطير .

بدوره، شكر الرئيس، رئيس الوزراء الهندي على تهانيه للشعب الفلسطيني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيا له دوام الصحة والنجاح كصديق للشعب الفلسطيني وقيادته.

وقال الرئيس، نحن على ثقة بقدرة الهند وشعبها الصديق بقيادتكم الحكيمة على تجاوز هذه المحنة العالمية والخروج منها بأسرع وقت ممكن وبأقل الخسائر.

وأضاف الرئيس، في فلسطين تمكنا من إحراز تقدم كبير على صعيد مواجهة وباء فيروس كورونا والسيطرة عليه، بالرغم من وجود الاحتلال والصعوبات التي نواجهها بسببه، إلا اننا استطعنا احراز تقدم كبير في هذا المجال.

وتابع الرئيس، بالرغم من هذا التقدم إلا انه لا زال هناك حاجة للأدوية والمعدات الطبية، لذلك ستقوم الجهات المختصة بالتواصل مع نظيرتها في الهند الصديقة للتعاون في هذا المجال.

وأعرب الرئيس عن أمله بلقاء رئيس الوزراء الهندي في أقرب وقت ممكن، عقب الانتهاء من هذا الوباء الذي يهدد البشرية والقضاء عليه.