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اللجنة الوطنية للتربية والعلوم: "إيسيسكو" تعلن عن جائزة للتصدي لفيروس كورونا

الثلاثاء 14 أبريل 2020 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللجنة الوطنية للتربية والعلوم: "إيسيسكو" تعلن عن جائزة للتصدي لفيروس كورونا


رام الله / سما /

 أعلنت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، عن إطلاق منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، جائزة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، استجابة لنداء منظمة الصحة العالمية الذي وجهته إلى المجتمع الدولي من أجل انتهاز كل الفرص لوقف هذا الفيروس واحتوائه والتصدي له والتخفيف من آثاره.

وتبلغ قيمة الجائزة التي رصدتها "إيسيسكو" 200 ألف دولار أميركي مع منح وسامها، وستتشكل لجنة خاصة بالجائزة مكونة من مدير عام المنظمة سالم بن محمد المالك، وعضوية ممثلين عن المنظمات الدولية المتخصصة، وعدد من العلماء من الجامعات ومراكز الأبحاث الرائدة.

ودعت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتقدم لهذا الجائزة من خلالها، وفقا للشروط والمعطيات المرفقة على موقعها عن طريق إرسال الطلب على البريد الإلكتروني  admin@pncecs.plo.ps

ولمزيد من المعلومات حول شروط الجائزة وآلية عملها، يمكنكم زيارة موقع اللجنة الوطنية:

https://www.pncecs.plo.ps/?p=7432

#اللجنة الوطنية #إيسيسكو #فيروس كورونا

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