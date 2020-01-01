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"الزراعة بغزة" تؤكد استلامها شحنات الأعلاف استعدادا لتسليمها لمربي الدواجن

الثلاثاء 14 أبريل 2020 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الزراعة بغزة" تؤكد استلامها شحنات الأعلاف استعدادا لتسليمها لمربي الدواجن


غزة / سما /

استلمت مديريات الزراعة بمحافظات غزة، الدفعة الأولى من أعلاف الدجاج اللاحم، وذلك ضمن خطة التدخل السريع لمساعدة قطاع مربين الدواجن، من خلال المنحة الحكومة لتعزيز القطاع الزراعي والحيواني.

وعاينت الطواقم الفنية بالمديريات شحنات الأعلاف الواردة، حيث خضعت للفحص في مختبرات وزارة الاقتصاد، للتأكد من مطابقتها للمواصفات، قبل توزيعها على المربين.

وأعلنت وزارة الزراعة عن تقديم مساعدات عاجلة للعاملين في القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، وذلك لدعم هذا القطاع الحيوي والهام في ظل أزمة "كورونا"، وتعزيز صمود العاملين فيه.

ويأتي ذلك لتعزيز صمود المزارعين، ومربين قطاع الدجاج اللاحم في ظل أزمة كورونا، وللمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي واستمرار العملية الانتاجية عن طريق دعم وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي.

#الزراعة بغزة #مربي الدواجن #شحنات الأعلاف #غزة

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