  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شؤون المرأة تطلق استطلاعًا للرأي حول أزمة كورونا وتأثيرها على قضايا العنف الاجتماعي

الثلاثاء 14 أبريل 2020 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
شؤون المرأة تطلق استطلاعًا للرأي حول أزمة كورونا وتأثيرها على قضايا العنف الاجتماعي


رام الله / سما /

أطلقت وزارة شؤون المرأة، استطلاعا للرأي بشأن توجه وخطة الوزارة الطارئة في مكافحة جائحة كورونا لمساندة النساء والفتيات.

وعبرت الوازرة في بيانها، عن رغبتها من الجميع بتعبئة هذا الاستطلاع نساءً ورجلاً، مؤكدةً أنها تعمل على ترسيخ مبدأ الحماية وتوفير الحاجات العملية الطارئة للنساء بالتنسيق مع جميع الفاعلين في الدولة، وتفحص كافة المعطيات من خلال جمع المعلومات الاسترشادية التي تقود إلى رسم مثل تلك السياسات من خلال استبيان الكتروني لتسهيل الوصول والحصول على المعلومات في ظل التباعد الاجتماعي والحجر المنزلي والاغلاقات المتواصلة "خليك بالبيت واحنا بنوصلك" لندرس ونحلل الاحتياجات لقضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال تعبئة رابط الاستطلاع هنا

#وزارة شؤون المرأة #استطلاع

الأكثر قراءة اليوم

بالأسماء.. التنمية الاجتماعية تبدأ صرف شيكات الشؤون

وزير الصحة الروسي يعلن عن ابتكار دواء لعلاج فيروس كورونا

المونيتور: المخابرات المصرية طلبت من إسرائيل السماح بدخول المستلزمات الطبية لغزة دون قيود

رام الله: وصول شحنة مساعدات طبية لدولة فلسطين من الصين عبر مطار اللد

غانتس: أدرك نتنياهو أن ليس لديه القدرة على الحكم بمفرده ويحتاج مساعدتي.. والأخير يرد!

بن سلمان يخسر 16.5 مليار دولار من أصل 45 مليارا أعطاها لمستثمر ياباني في 45 دقيقة

غادة الشريف ..صائدة الجوائز» التي اقتنصها الموت

الأخبار الرئيسية

أبو مرزوق: الكرة الآن في ملعب إسرائيل لإتمام صفقة تبادل الأسرى

جيش الاحتلال الإسرائيلي يفحص عينات كورونا ارسلت من غزة

الجنود الاسرى

صحيفة عبرية : إسرائيل ترفض إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل معلومات عن مفقوديها

ملحم والشخرة

شاهد| ملحم : 10 حالات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين ما يرفع العدد الى 320

الجنود

صحيفة تكشف هذا ..ما تريده حماس مقابل دلائل حول الجنود الأربعة!!