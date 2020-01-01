شؤون المرأة تطلق استطلاعًا للرأي حول أزمة كورونا وتأثيرها على قضايا العنف الاجتماعي

رام الله / سما /

أطلقت وزارة شؤون المرأة، استطلاعا للرأي بشأن توجه وخطة الوزارة الطارئة في مكافحة جائحة كورونا لمساندة النساء والفتيات.

وعبرت الوازرة في بيانها، عن رغبتها من الجميع بتعبئة هذا الاستطلاع نساءً ورجلاً، مؤكدةً أنها تعمل على ترسيخ مبدأ الحماية وتوفير الحاجات العملية الطارئة للنساء بالتنسيق مع جميع الفاعلين في الدولة، وتفحص كافة المعطيات من خلال جمع المعلومات الاسترشادية التي تقود إلى رسم مثل تلك السياسات من خلال استبيان الكتروني لتسهيل الوصول والحصول على المعلومات في ظل التباعد الاجتماعي والحجر المنزلي والاغلاقات المتواصلة "خليك بالبيت واحنا بنوصلك" لندرس ونحلل الاحتياجات لقضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال تعبئة رابط الاستطلاع هنا