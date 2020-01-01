  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بلدية النصيرات تبدأ بتنظيم الشوارع الرئيسية ونقل البسطات

الثلاثاء 14 أبريل 2020 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية النصيرات تبدأ بتنظيم الشوارع الرئيسية ونقل البسطات


غزة / سما /

أعلنت بلدية النصيرات وسط قطاع غزة، أنها ستبدأ بإزالة تعديات المحلات التجارية على الأرصفة ونقل البسطات العشوائية، من الطرق والشوارع الرئيسية.

وأشارت إلى أنها ستباشر من يوم غدٍ الأربعاء، بنقل كافة البسطات المتواجدة في شارع أبو بكر الصديق، وشارع خالد بن الوليد، إلى المنطقة المجاورة لأرض سوق المصدر، التي يقام بها سوق الاثنين الأسبوعي.

وشرعت طواقم البلدية بتحديد وترقيم أماكن البسطات التي تم حصرها، ليتم وضعها في المنطقة المجاورة لسوق المصدّر، وفق مخطط تنظيمي قامت بلدية النصيرات على إعداده وتنفيذه بالتعاون مع الجهات الأمنية، بهدف الحد من الازدحام المروري في الشوارع المذكورة.

وأوضح رئيس بلدية النصيرات المكلف موسى جبر، أن المرحلة الحالية تتطلب تكاثف جهود الجميع في ظل ما تتميز به النصيرات من خاصية تجارية، دفعت التجار وأصحاب رؤوس الأموال للاستثمار فيها، بالإضافة إلى الكثافة السكانية الكبيرة فيها.

وأكد على أنه سيتم اتخاذ خطوات مماثلة للبسطات الرمضانية بمنطقة "الدوار"، مشيرا إلى أنه سيتم توجيهها نحو أرض المصدر مع اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة.

وذكر أن قرار تنظيم البسطات والحالة المرورية في النصيرات، يشمل أيضا عدم تواجد البسطات المسائية في شارع أبو بكر الصديق، ونقلها إلى منطقة أرض المصدر، مؤكدا على منع أي تواجد للبسطات في الشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى إزالة كافة اليافطات التي تعيق الرؤية وحركة مرور المشاة.

ولفت جبر إلى أن البلدية ستعمل على تهيئة الظروف المناسبة لأصحاب البسطات في المنطقة التي سيتم نقلهم إليها، منوها إلى أنه تم تشكيل لجان ميدانية لمتابعة نقل وتنظيم البسطات.

#بلدية النصيرات #غزة

الأكثر قراءة اليوم

بالأسماء.. التنمية الاجتماعية تبدأ صرف شيكات الشؤون

وزير الصحة الروسي يعلن عن ابتكار دواء لعلاج فيروس كورونا

المونيتور: المخابرات المصرية طلبت من إسرائيل السماح بدخول المستلزمات الطبية لغزة دون قيود

رام الله: وصول شحنة مساعدات طبية لدولة فلسطين من الصين عبر مطار اللد

غانتس: أدرك نتنياهو أن ليس لديه القدرة على الحكم بمفرده ويحتاج مساعدتي.. والأخير يرد!

بن سلمان يخسر 16.5 مليار دولار من أصل 45 مليارا أعطاها لمستثمر ياباني في 45 دقيقة

غادة الشريف ..صائدة الجوائز» التي اقتنصها الموت

الأخبار الرئيسية

أبو مرزوق: الكرة الآن في ملعب إسرائيل لإتمام صفقة تبادل الأسرى

جيش الاحتلال الإسرائيلي يفحص عينات كورونا ارسلت من غزة

الجنود الاسرى

صحيفة عبرية : إسرائيل ترفض إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل معلومات عن مفقوديها

ملحم والشخرة

شاهد| ملحم : 10 حالات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين ما يرفع العدد الى 320

الجنود

صحيفة تكشف هذا ..ما تريده حماس مقابل دلائل حول الجنود الأربعة!!