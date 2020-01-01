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وفاة زعيم حزب "تركيا المستقلة" التركي بفيروس كورونا

الثلاثاء 14 أبريل 2020 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة زعيم حزب "تركيا المستقلة" التركي بفيروس كورونا


انقرة /سما/

افادت وكالة الأناضول التركية بأن زعيم حزب "تركيا المستقلة" حيدر باش، توفي اليوم الثلاثاء، إثر إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19"، في وقت بلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 61049، والوفيات 1296.

وقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعازيه بوفاة باش، وقال في تغريدته عبر صفحته على "تويتر": "أسأل الله الرحمة للسيد باش ولكل مواطنينا الذين فقدوا حياتهم بسبب الوباء، وأقدم تعازي لكل أقربائهم. وأرجو من الله أن يجعل مثواهم الجنة".

كما قدم العديد من زعماء التيارات والأحزاب السياسية التركية تعازيهم، وعلى رأسهم كمال قلجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية.

وكانت وزارة الصحة التركية أعلنت الاثنين في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 1296 بعد تسجيل 98 وفاة، وارتفاع عدد الإصابات إلى 61 ألفا و49 إثر تسجيل 4093 إصابة جديدة، فيما بلغت حالات الشفاء 3 آلاف و957.

#تركيا #كورونا #وفيات

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