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عائلة أسير من غزة تناشد التدخل لتقديم العلاج له

الثلاثاء 14 أبريل 2020 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة أسير من غزة تناشد التدخل لتقديم العلاج له


غزة / سما /

شدت عائلة الأسير محمد مرتجى من سكان قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتقديم العلاج اللازم له.

وأوضحت عائلة الأسير مرتجى في بيان له، إلى أنه وضعه الصحي تفاقم داخل السجون، وبحاجة لعملية منظار ويعاني من آلام شديدة في الظهر والحلق منذ 7 أشهر.

والأسير مرتجى معتقل منذ 4 أعوام، وكان يعمل مديرًا لمؤسسة تيكا التركية واعتقل عند حاجز إيرز في الثاني عشر من شباط عام 2017، أثناء سفره لتركيا بعد حصوله على تصريح من الاحتلال لحضور الاجتماع التدريبي السنوي الذي تنظمه "تيكا" في أنقرة.

#اسير #غزة

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