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إصابة طفل بانفجار جسم مشبوه في مدينة يطا

الثلاثاء 14 أبريل 2020 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة طفل بانفجار جسم مشبوه في مدينة يطا


الخليل / سما /

أصيب اليوم طفل يبلغ من العمر 12 عاما بجراح بليغة جراء انفجار جسم مشبوه في مدينة يطا جنوبي الخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة بأن بلاغ ورد لغرفة عمليات شرطة محافظة الخليل من مشفى الخليل الحكومي مفاده دخول طفل يبلغ من العمر 12 عاما لقسم الطوارئ مصابا بعدة جراح بليغة في مختلف انحاء جسمه .

وأضافت بانه ولدى وصول الشرطة للمشفى, تبين بعد التحقيقات بان سبب الإصابة هو عبث الطفل بجسم مشبوه عثر عليه اثناء قيامه برعي الأغنام .

وحذرت الشرطة المواطنين من خطورة العبث بأية اجسام مشبوهة قد يتم العثور عليها والابتعاد عنها مسافة امنة والاتصال على الرقم المجاني لغرفة عمليات شرطة الخليل 100 لتتمكن الطواقم المختصة من التعامل معها بشكل امن .

#يطا

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