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من يسجل درجات أفضل في اختبارات الذكاء والذاكرة النساء أم الرجال؟

الثلاثاء 14 أبريل 2020 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
من يسجل درجات أفضل في اختبارات الذكاء والذاكرة النساء أم الرجال؟


وكالات / سما /

ظهرت دراسة إسبانية جديدة، أن دماغ النساء يستغرق نحو 3.8 سنوات أكثر من دماغ الرجل حتى تبدأ أعرضا الشيخوخة تظهر عليها، مشيرة إلى أن هناك اختلاف بين أدمغة الجنسين من جهة الإصابة بالأمراض التنكسية.

ووفقا لمجلة "سابير فيفير تيفي" الإسبانية، فإن المرأة يمكن أن تشيخ بشكل مختلف، حيث يمكن أن تبدو أصغر من سنها بحوالي أربع سنوات إذا انتظمت لديها عملية الأيض.

وأوضحت المجلة أن النساء يتمتعن بذاكرة أفضل من الرجال، وذلك بسبب أن أدمغة الرجال تبدأ بالنضوج قبل أدمغة النساء.

ونقلت عن الباحثون تأكيدهم أن النساء لا يعانين كثيرا من مشكلة الضعف الإدراكي مع تقدمهن في العمر، مشيرة إلى أن هذا الأمر جعل النساء البالغات يسجلن درجات أفضل من الرجال في العمر نفسه في اختبارات الذكاء المنطقي والذاكرة.

وفيما يتعلق بإصابة أدمغة النساء بالزهايمر –مرض النسيان- فأوضحت المجلة بناء على دراسات وأبحاث، أن هناك العديد من التفسيرات لمسألة إصابة النساء بالزهايمر أكثر من الرجال.

وأشارت إلى أن النساء تعيش سنوات أطول من الرجال، الأمر الذي يمكن أن يجعلهن أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض ألزهايمر، فيما يموت أغلب الرجال قبل أن تظهر عليهم الآثار الأولى للمرض.

ولفتت إلى أن الدماغ يتأثر بالكثير من العوامل، فيما أثبتت العديد من الدراسات أن هناك اختلافات في كيفية تنشيط الجينات في أجسام الرجال والنساء.

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