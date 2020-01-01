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الديمقراطية تحمل الاحتلال مسؤولية إنتشار الوباء في القدس

الثلاثاء 14 أبريل 2020 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الديمقراطية تحمل الاحتلال مسؤولية إنتشار الوباء في القدس


رام الله /سما/

 حمّلت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية إنتشار جائحة كورونا في مناطق القدس وجوارها، في ظل إهمال متعمد للأجهزة الطبية لسلطات الإحتلال في رعاية الفلسطينيين تحت سيطرتها.

وقالت الجبهة إنه في الوقت الذي تفرض فيه سلطات الإحتلال وحكومة نتنياهو حجراً منزلياً تاماً على المدن والأحياء والبلدات اليهودية، في إسرائيل، وعلى المستوطنات في الضفة الفلسطينية، لا تتوقف دوريات جيش الإحتلال عن شن غارات على المدن والبلدات الفلسطينية في أنحاء الضفة، لاعتقال المواطنين والزج بهم في السجون.

وأضافت الجبهة إن هذه الممارسات تجري على يد جنود يشتبه بإصابتهم بكورونا، خاصة بعد أن اعترفت حكومة العدو، وقيادته العسكرية، أن الوباء قد أصاب فئات الجنود، وأن الكشف مستمر على آخرين يشتبه إصابتهم به، لا يستبعد أن يكون من بينهم الجنود الذين يغيرون على المدن والبلدات والقرى العربية بما فيها مدينة القدس المحتلة وجوارها كسلوان والعيساوية وشعفاط، حيث تأكد وصول الوباء.

وأكدت الجبهة إنه لم يكن للوباء أن يصل إلى القدس وجوارها لولا تسلله عبر دوريات جيش الاحتلال وعبر المستوطنين الذين لا يكفون عن العربدة ضد المواطنين الفلسطينيين.

#الجبهة الديمقراطية #كورونا #الاحتلال

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