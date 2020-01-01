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فيديو.. فرقة كورية تطلق أغنية "عربية" لمصابي كورونا! "صديقتي هي الكمامة"

الثلاثاء 14 أبريل 2020 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. فرقة كورية تطلق أغنية "عربية" لمصابي كورونا! "صديقتي هي الكمامة"


وكالات / سما /

أصدرت فرقة غناء كورية شهيرة أغنية باللغة العربية مستوحاة من فيروس كورونا، بهدف تمكين وتشجيع مرضى "كوفيد 19".

وقام نجوم فرقة "بي أي جي" الكورية الشهيرة بتنفيذ مقطع غنائي باللغة العربية يتحدثون فيه عن ضرورة مواجهة فيروس كورونا وعلاجه.

الأغنية التي نشرتها الفرقة على صفحتها الرسمية في "يوتيوب"، عبارة عن مقطع فيديو من 35 ثانية فقط، حاز على أكثر من مليون مشاهدة في وقت قصير.

وبالرغم من الكلمات البسيطة جدا التي تضمنتها الأغنية، إلا أنها نالت إعجاب المتابعين وحصلت على استحسانهم بسبب الحالة التي يمر بها العالم وتفشي فيروس كورونا.

وتبدأ الأغنية بالكلمات التالية: "تشجعوا تشجعوا وإن كان صعب.. يمكن هزمه.. دنيا بدون كورونا.. سوف تعود".

وكانت الفرقة قد نشرت في وقت سابق أغان باللغة العربية حازت على إعجاب المشاهدين في الشرق الأوسط.

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