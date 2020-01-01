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توقيف تاجر مخدرات برازيلي كبير في موزمبيق

الثلاثاء 14 أبريل 2020 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقيف تاجر مخدرات برازيلي كبير في موزمبيق


وكالات / سما /

أوقف أحد أكبر تجار المخدرات في البرازيل في موزمبيق، على ما أعلنت السلطات البرازيلية التي تتهمه بإرسال "أطنان من المخدرات إلى دول عدة".

وأوضحت الشرطة الفدرالية البرازيلية في بيان أن جيلبرتو اباراسيدو دوس سانتوس الملقب "فومينيو" هو عضو بارز في "القيادة الأولى للعاصمة" (بي سي سي) أكبر عصابة للجريمة المنظمة في البرازيل "فار من وجه العدالة منذ أكثر من عشرين عاما".

وأضاف البيان "كان يعتبر أكبر مزود للكوكايين في عصابة إجرامية متواجدة في كل أرجاء البرازيل كما كان مسؤولا عن إرسال أطنان من المخدرات إلى دول عدة".

وأوقف تاجر المخدرات في إطار عملية مشتركة لشرطة البرازيل وموزمبيق إضافة إلى الخارجية البرازيلية ووزارة العدل الأميركية والوكالة الأميركية لمكافحة المخدرات.

وعصابة "القيادة الأولى للعاصمة" هي منظمة إجرامية نافذة أسست في التسعينات في سجون ساو باولو (جنوب شرق البلاد).

وقد وسعت هذه العصابة في السنوات الأخيرة نفوذها في الكثير من الولايات البرازيلية ولا سيما مناطق الأمازون الشمالية للسيطرة على طريق الكوكايين المصنعة في دول مجاورة مثل كولومبيا والبيرو وبوليفيا.

وأوضحت الشرطة الفدرالية أن دو سانتوس "كان يمول خطة فرار" زعيم العصابة ماركوس وليانز هيرباس كاماتشو الملقب "ماركولا" القابع في سجن يحظى بإجراءات أمنية مشددة قرب برازيليا حيث يمضي عقوبات متراكمة تزيد عن 200 سنة.

#تاجر مخدرات #موزمبيق

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