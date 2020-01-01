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الحسن بن طلال: الزكاة قبل شهر رمضان لمواجهة كورونا

الثلاثاء 14 أبريل 2020 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحسن بن طلال: الزكاة قبل شهر رمضان لمواجهة كورونا


عمان - سما -

طلب الامير الهاشمي الاردني المخضرم حسن بن طلال من المواطنين العمل على إخراج ودفع الزكاة قبل شهر رمضان المبارك في اطار التكافل الاجتماعي والمساعدة وطنيا في محطة المعركة مع فيروس كورونا.
واعتبرت  الدعوة جزء من مبادرة اشمل تخص جميع المسلمين للأمير بن طلال بمعية نخبة من علماء المسلمين للتحريض على تخصيص الزكاة قبل وقتها الشرعي.
وتم تسليط الضوء اعلاميا على مبادرة الامير الاردني.
وكانت الفكرة قد ناقشها الامير مع اخرين خلال عدة منتديات اسلامية .
لكن الفكرة صعدت مجددا في ظل الازمة المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا.

#حسن بن طلال #الزكاة #الاردن

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