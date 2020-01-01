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مصلحة السجون الإسرائيلية توزع أقنعة واقية على السجناء الجنائيين

الثلاثاء 14 أبريل 2020 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصلحة السجون الإسرائيلية توزع أقنعة واقية على السجناء الجنائيين


القدس المحتلة / سما /

وفقاً لتوجيهات وزارة الصحة الاسرائيلية التي تتطلب ارتداء الأقنعة في جميع الأماكن العامة، بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية بتوزيع أقنعة واقية على الاسرى الجنائيين والامنيين في كافة المعتقلات .

وتنقسم الأقنعة، التي ينتجها السجناء الجنائيون في خمس مخيطات تابعة لمركز التشغيل في مصلحة السجون الإسرائيلية، وفقًا لجدول زمني محدد مسبقًا وقدرات إنتاج المخيطات.

في الخطوة الأولى يحصل كل سجين على قناع واحد ثم يتلقى قناعًا آخر ليرتديه عند خروجه الى الأماكن العامة في السجن. كما يرتدي السجناء الجنائيون الأقنعة البرتقالية. أما السجناء الأمنيون فيرتدون الأقنعة البنية. هذه الأقنعة مناسبة لأيّ ملامح وجه وقابلة للغسل وللتعقيم.حسب بيان مصلحة السجون.

#السجون #كورونا #اقنعة

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