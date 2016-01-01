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علماء الفلك يكتشفون أقوى مستعر أعظم على الإطلاق

الثلاثاء 14 أبريل 2020 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
علماء الفلك يكتشفون أقوى مستعر أعظم على الإطلاق


وكالات / سما /

قال علماء في بريطانيا والولايات المتحدة في بحث نُشر اليوم الاثنين، إنهم اكتشفوا أكبر انفجار لنجم تم تسجيله على الإطلاق وإنه أقوى بعشر مرات من انفجار المستعر الأعظم (سوبرنوفا) العادي وإنه أسطع بنحو 500 مرة.

ووصف علماء الفلك من جامعة برمنجهام في بريطانيا ومركز هارفارد-سميثسونيان للفيزياء الفلكية في الولايات المتحدة اكتشافهم ، الذي أطلق عليه اسم (إس إن 2016 إيه بي أس )، بأنه "مستعر أعظم نشط للغاية ناجم عن انفجار نجم ضخم للغاية".."

وقال عالم الفلك المشارك في إعداد البحث إيدو بيرجر ، إنه بالإضافة إلى حجمه وسطوعه ، فقد كان "مذهلاً" في خصائص أخرى أيضًا.

وينبعث من مثل هذه المستعرات الأعظم 1 في المئة فقط من طاقتها في الضوء المرئي ، ولكن(إس إن 2016 إيه بي أس) انبعثت منه نسبة أكبر بكثير.

ويُقدر أن (إس إن 2016 إيه بي أس) يحتوي على طاقة تعادل 200 تريليون تريليون جيجا طن من مادة ( تي ان تي ) المتفجرة.

ونظرًا للكمية العالية غير العادية من الهيدروجين الموجود في السحابة المتفجرة ، يعتقد الفلكيون أن المستعر الأعظم قد تشكل في الأصل من اندماج شمسين معًا.

ويأمل العلماء أن يؤدي اكتشاف (إس إن 2016 إيه بي أس) إلى اكتشاف مستعر أعظم مشابه آخر وأن يساعد على النظر إلى الظروف التي سادت في السنوات المبكرة لنشأة الكون .

#الفلك #علماء

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