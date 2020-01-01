الأقصى يستعين بمدرب أهلي النصيرات

غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن المدرب الجديد لنادي الأقصى, استعدادا للموسم الكروي المقبل في قطاع غزة.

وأكدت التقارير, أن أحمد أبو سعيفان المدير الفني السابق لأهلي النصيرات, سيتولى تدريب الأقصى في الفترة القادمة, خلفا للمستقيل عبد الله محمود.

وكان محمود قد استقال من تدريب الأقصى عقب نهاية الموسم, الذي حافظ فيه على بقاء الفريق في دوري الدرجة الأولى.

وسبق لأبو سعيفان تدريب الأقصى في دوري الدرجة الثانية قبل 3 مواسم, إلا أنه لم يحالفه التوفيق في الصعود للدرجة الأولى حينها.

يشار إلى أن الأقصى تعاقد مؤخرا مع اللاعبين محمد حسنين وإبراهيم أبو عمير, ضمن استعداداته للموسم القادم.