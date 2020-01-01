موعد جديد لاستئناف الموسم وتغيير مؤثر في نظام دوري الأبطال

وكالات / سما /

توصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) مع منظمة الأندية الأوروبية لكرة القدم لاتفاق حول مواعيد استئناف مباريات الموسم الكروي الحالي 2019 – 2020.

إذاعة كادينا سير الإسبانية كشفت عن تفاصيل الاتفاق والذي أكد في فحواه على ضرورة استئناف مباريات الموسم الحالي في الفترة المقبلة، وبالتالي استبعاد فكرة إلغاء الموسم رغم انتشار مرض كوفيد – 19 والذي يتسبب به فيروس كورونا في أوروبا.

وقرر المسؤولين بأن عودة منافسات بطولات الدوري المحلي، مثل الدوري الإسباني و الدوري الإنجليزي، ستكون في شهر يوليو المقبل (تموز 7)، فيما ستعود منافسات دوري أبطال أوروبا في شهر أغسطس (آب 8).

وأكدت الإذاعة بأن الأولوية لدى اليويفا ورابطة الأندية ستكون لاستئناف الموسم في بطولات الدوري المحلي، وليس لاستئناف مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو ما يدفع اليويفا إلى تغيير نظام دوري الأبطال والدوري الأوروبي بدءاً من الدور ربع النهائي.

كادينا نشرت اقتراحاً لاستكمال الموسم في دوري الأبطال بحيث تلعب مباريات خروج المغلوب من مباراة واحدة على ملعب محايد، وذلك لأن الوقت من أغسطس وحتى نهاية سبتمبر لن يكون كافياً للعب لقائي ذهاب وعودة في ربع ونصف النهائي، ومن أجل الانتهاء من فعاليات الموسم الحالي وافساح المجال لانطلاق الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن تعود المباريات خلف الأبواب المغلقة في بادئ الأمر، ثم سيتم السماح للجماهير بالدخول إلى الملاعب بعد السيطرة على انتشار فيروس كورونا.