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بوجبا يرد بشكل مهين على أسطورة ليفربول

الثلاثاء 14 أبريل 2020 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوجبا يرد بشكل مهين على أسطورة ليفربول


وكالات / سما /

قرر بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الرد أخيراً على جرايم سونيس أسطورة ليفربول الذي وجه الكثير من الانتقادات للنجم الفرنسي خلال الأشهر الماضية.

ويعد سونيس الذي حقق لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات مع ليفربول في الثمانينيات من أكثر الأشخاص الذين ينتقدون بول بوجبا، وذلك خلال تحليله على مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء رد بوجبا قاسياً على سونيس، حيث أوضح أنه لا يعرفه من الأساس، وليس مهتماً بسماع ما يقوله بعد انتهاء المباريات، مشيراً إلى أنه يركز على لعب كرة القدم فقط.

وقال النجم الفرنسي في تصريحات أبرزتها صحيفة ديلي ميرور البريطانية “لم أكن أعرف حتى من يكون، سمعت أنه كان لاعباً رائعاً وأشياء من هذا القبيل، أعرف الوجه لكنني لا أعرف اسمه”.
وتابع “كما قلت، أنا لست شخص أشاهد الكثير من التحليل، أشاهد الكثير من كرة القدم، لكنني لا أبقى لمشاهدة ما يقولونه بعد انتهاء المباريات، أحب التركيز على كرة القدم فقط”.
#بول بوجبا #ليفربول #مانشستر يونايتد

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