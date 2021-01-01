بدأ العد التنازلي لرحيل راموس عن الملكي

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن العد التنازلي لرحيل سيرجيو راموس قائد ريال مدريد بدء بالفعل، وذلك في ظل تجمد مفاوضات تجديد العقد بين الطرفين.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن إدارة ريال مدريد لم تتصل بسيرجيو راموس لمناقشة مسألة تجديد عقده الذي سينتهي في 2021، حيث لا يعتبر النادي أن هذا الأمر أولوية بالنسبة له.

وأضاف التقرير أن الريال سيعرض على راموس تجديد عقده لمدة عام واحد فقط، وهي السياسة المتبعة في النادي بالنسبة للاعبين الذين تقدموا في السن، بينما يريد اللاعب تجديد العقد لمدة عامين.

ادعت آس أن الأزمة الاقتصادية التي ستنتج عن جائحة فيروس كورونا المستجد سوف تعقّد بقاء راموس مع ريال مدريد بسبب راتبه المرتفع، فهو الأعلى أجراً بالفريق بعد النجم الويلزي جاريث بيل.

وفي حال لم يتوصل راموس وريال مدريد لاتفاق في المرحلة القادمة لتجديد العقد، فإن المدافع الإسباني سيرحل بصفقة حرة في صيف 2021، وسيخسر الفريق القائد وواحد من أهم اللاعبين في تاريخ النادي.

ورغم أن راموس ما زال لم يتفاوض مع إدارة النادي على تجديد العقد، إلا أنه قاد حملة تخفيض رواتب اللاعبين لمساعدة الريال على تخطي أزمة فيروس كورونا، وأقنع جميع زملائه بالتنازل عن 10% من رواتبهم هذا الموسم.