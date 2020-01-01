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تشافي: برشلونة لا يفوز بدوري الأبطال بالحظ مثل ريال مدريد

الثلاثاء 14 أبريل 2020 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشافي: برشلونة لا يفوز بدوري الأبطال بالحظ مثل ريال مدريد


وكالات / سما /

أكد تشافي هيرنانديز أسطورة برشلونة على أن فريقه السابق لا يتمتع بالحظ في دوري أبطال أوروبا مثل باقي الفرق المنافسة على رأسها الغريم التقليدي ريال مدريد، مشيراً إلى أن الأخير حقق اللقب في أكثر من مناسبة بفضل التوفيق.

وأوضح تشافي هيرنانديز أن برشلونة لا يمكنه الفوز بلقب دوري الأبطال إلا عندما يكون أقوى من المنافسين بفارق كبير، ويقدم موسم استثنائي في بطولة الليجا، في حين أن هذه القاعدة لا تنطبق على ريال مدريد والفرق الأخرى على حد وصفه.

وخلال مقابلة أجراها تشافي مع قناة “DJMARIIO” على موقع يوتيوب، قال “برشلونة دائماً مرشحاً للفوز بالدوري الإسباني، في دوري الأبطال يكون الأمر أكثر صعوبة، إنه يفوز باللقب عندما يكون متفوقاً على المنافسين بشكل كبير”.

وتابع “لا يمكن لبرشلونة الفوز بنفس الحظوظ التاريخية التي تمتعت بها الأندية الأخرى، فيجب أن يكون مهيمناً للغاية على المنافسين، وواثقاً جداً بنفسه، يقول التاريخ أنه يتوج باللقب عندما يكون أفضل كثيراً من الخصوم”.

ورد عليه المذيع: هل تقصد ريال مدريد؟، أجاب أسطورة البرسا “نعم ريال مدريد، لماذا لا؟ ليس فقط مدريد، الأندية الأخرى نفس الشيء، برشلونة كان محظوظاً بهدف إنييستا في ستامفورد بريدج وبعشرة لاعبين وبدون أي تسديدة على المرمى تقريباً، هذا حظ؟ أقصد بالحظ أن تكون في المركز الرابع أو الخامس أو السادس في الليجا، ثم تفوز بدوري الأبطال، برشلونة لم يفعل ذلك، ولكن حدث مع ريال مدريد، هذا هو القليل من الحظ”.

#تشافي #برشلونة #ريال مدريد

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