  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صحيفة عبرية : إسرائيل ترفض إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل معلومات عن مفقوديها

الثلاثاء 14 أبريل 2020 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية : إسرائيل ترفض إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل معلومات عن مفقوديها


القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل رفضت المعلومات المتداولة إعلاميًا حول نية حماس طرح صفقة يتم بموجبها إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل معلومات عن الجنود والمفقودين الإسرائيليين.

ونقل الموقع عن مصادر إسرائيلية رسمية قولها إن إسرائيل ترفض "صفقة معلومات"، مشيرةً إلى أنه تم نقل رسالة إلى حماس بهذا الخصوص.

واعتبرت المصادر ما ينقل في وسائل الإعلام مجرد حرب نفسية غير مجدية من قبل حماس، متهمةً حماس بعدم الجدية في القضية.

في المقابل، قالت مصادر فلسطينية إن حماس لديها شعور بأن إسرائيل ليس لديها أيضًا الجدية من أجل إجراء مفاوضات.

وبينت المصادر أن تبادل الرسائل بين إسرائيل وحماس لا يتم إلا عبر وسائل الإعلام وليس عبر المفاوضات غير المباشرة.

فيما قال مصدر آخر لم تحدد هويته، إن حماس محبطة من عدم تحرك إسرائيل تجاه قضية أسراها، لأنه على الرغم من محاولات الحركة إثارة القضية، إلا أن الجمهور الإسرائيلي لا يبدي أي اهتمام ولا يضغط على القيادة الإسرائيلية لعقد صفقة تبادل.

وقدر المصدر أنه خلال الأيام المقبلة في حال غياب أي تقدم في الملف قد تجبر حماس على تقليص مطالبها وشروطها التي تفرضها لصياغة صفقة تبادل الأسرى.

#صحيفة عبرية #الجنود الاسرى #اسرائيل #حماس #الاسرى الجنود #الاسرى

الأكثر قراءة اليوم

وزير الصحة الروسي يعلن عن ابتكار دواء لعلاج فيروس كورونا

المونيتور: المخابرات المصرية طلبت من إسرائيل السماح بدخول المستلزمات الطبية لغزة دون قيود

صحيفة: هل يعود اسماعيل هنية الى قطاع غزة قبل بداية شهر رمضان أو خلاله؟!

رام الله: وصول شحنة مساعدات طبية لدولة فلسطين من الصين عبر مطار اللد

غانتس: أدرك نتنياهو أن ليس لديه القدرة على الحكم بمفرده ويحتاج مساعدتي.. والأخير يرد!

هل خدعت الصين منظمة الصحة العالمية؟

غادة الشريف ..صائدة الجوائز» التي اقتنصها الموت

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يفحص عينات كورونا ارسلت من غزة

ملحم والشخرة

شاهد| ملحم : 10 حالات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين ما يرفع العدد الى 320

الجنود

صحيفة تكشف هذا ما تريده حماس مقابل دلائل حول الجنود الأربعة

الشؤون

بالأسماء| التنمية الاجتماعية تبدأ صرف شيكات الشؤون

وزير الصحة الروسي يعلن عن ابتكار دواء لعلاج فيروس كورونا