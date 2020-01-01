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مستوطنون يعتدون على مواطنين ويحرقون مركبتين في الأغوار

الثلاثاء 14 أبريل 2020 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يعتدون على مواطنين ويحرقون مركبتين في الأغوار


الأغوار / سما /

اعتدت مجموعة من المستوطنين الإرهابيين، فجر اليوم الثلاثاء، على عدد من المواطنين في الأغوار بالحجارة والغاز المسيل للدموع.

ووفق وسائل إعلام عبرية، فإن "أعضاء في تنظيم شبيبة التلال الإرهابي اعتدوا على مجموعة فلسطينيين، وأحرقوا مركبتين في الأغوار"، مضيفة أن "أعضاء المجموعة الإرهابية كانوا ملثمين وقذفوا حجارة على الفلسطينيين ورشّوا عليهم غازا مسيلا للدموع".

وكان جيش الإحتلال الإسرائيلي قد أخضع نحو 20 عضوا في تنظيم "شبيبة التلال" الإرهابي، للحجر المنزلي في منشأة تابعة له قرب مكان الاعتداء، بسبب احتمال تعرّضهم للإصابة بفيروس "كورونا"، وزوّدهم خلال الفترة بالأسرّة والطعام ومولّد كهرباء ومعدات إضافيّة.

#الأغوار #المستوطنين

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