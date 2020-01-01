حكومة الاحتلال تصادق على فرض المزيد من القيود على الحركة

القدس المحتلة / سما /

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، على أنظمة الطوارئ التي تقضي بفرض مزيد من القيود على الخروج للحيز العام خلال فترة حلول سابع أيام عيد الفصح اليهودي بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا في "إسرائيل".

وقررت حكومة الاحتلال، تمديد سريان أنظمة الطوارئ الخاصة بموضوع تقييد عدد العمال في أماكن العمل وتوسيع اتفاقية الخروج للإجازة التي تنطبق على القطاع العام.

وأشار مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى عدم السماح بتواجد أكثر من 10 عمال أو نسبة 15% من إجمالي عدد العمال الذين يتم تشغيلهم في مكان عمل، أيهما الأعلى، داخل مكان العمل في نفس الوقت.

وبيّن أنه تم فرض قيود تخص حضور عمال ثانويين لا يزاولون العمل الأساسي الضروري لنشاط مكان العمل، في مصانع حصلت على تصريح خاص بتشغيل عامل خلال ساعات الاستراحة، فضلاً عن القيود المفروضة على استقبال الجمهور والتعليمات الخاصة بالعمل بورديات قدر الإمكان.

وأضاف: "نظرًا لقرار تمديد سريان أنظمة الطوارئ الخاصة بشأن تقييد عدد العمال في أماكن العمل، تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام لنقابات العمال في إسرائيل (ههستدروت) والذي يقضي بتمديد اتفاقية الخروج إلى إجازة في القطاع العام حتى التاريخ الموافق 18 أبريل 2020".