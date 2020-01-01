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الشرطة تقبض على أربعة منقبين عن الآثار بنابلس

الثلاثاء 14 أبريل 2020 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس / سما /

قبضت الشرطة، اليوم الثلاثاء، على أربعة أشخاص مشتبه بهم بالتنقيب عن الآثار جنوب نابلس، وضبط ثلاث ماكينات تنقيب عن آثار.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن معلومات توفرت لشرطة السياحة والآثار عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار في أحد الجبال.

وعلى الفور تحركت قوة من شرطة السياحة والآثار يرافقها مدير دائرة آثار نابلس للمكان، وألقت القبض على اربعة اشخاص يشتبه بتنقيبهم عن الآثار، وضبطت بحوزتهم ثلاث ماكينات وأدوات حفر.

وأكدت الشرطة أنها قامت باتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحق المشتبه بهم وتحفظت على المضبوطات لحين احالتها والمشتبه بهم للنيابة العامة أصولاً.

#الشرطة

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