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مقبرة جماعية جديدة لضحايا كورونا المسلمين في بيرطانيا

الثلاثاء 14 أبريل 2020 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقبرة جماعية جديدة لضحايا كورونا المسلمين في بيرطانيا


وكالات / سما /

مع تزايد أعداد الوفيات من جراء مرض "كوفيد 19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد، أعلنت السلطات البريطانية إنشاء مقبرة لدفن ضحايا الوباء الخبيث من المسلمين.

ووفقا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن المدافن الجماعية الجديدة تم حفرها في مقبرة "كامينال بارك" في تشيزلهيرست، جنوب شرقي لندن.

وقال مشرفون على إجراءات الدفن، إنه يوجد نحو 50 ضحية من المسلمين، تنتظر الرقود في المثوى الأخير.

وتم إنشاء حفر على شكل خنادق مستطيلة على عجل، لدفن الضحايا بأقرب وقت وفقا للشريعة الإسلامية.

وأوضح مسؤولون محليون أن تجهيز القبر يحتاج 24 ساعة، حيث يستغرق حفر المدفن الواحد وتجهيزه حوالي نصف يوم، باستخدام حفار آلي، وبعمق 1.5 متر.

ويتم حفر القبور، المعروفة باسم "قبور الصفوف"، في مقبرة المسلمين في"الحدائق الخالدة" بمنطقة "كامينال بارك" التي تم تخصيص جزء منها لمسلمي بريطانيا، وعددهم نحو 3.1 مليون شخص.

وقال أحد المسؤولين في المقبرة، ويدعى ريتشارد جومرسال: "ستقام الجنازات بتتابع سريع ووفقا للشريعة الإسلامية".

وكانت صحيفة "ديلي ميل" قد ذكرت في وقت سابق، أنه جرى تأخير دفن العديد من ضحايا المسلمين لنحو أسبوعين، بسبب الأزمة التي خلفها انتشار جائحة فيروس كورونا في البلاد.

وسجلت المملكة المتحدة 11329 حالة وفاة في المستشفيات في أنحاء البلاد، بسبب فيروس كورونا، وفقا لما جاء في بيان وزارة الصحة الاثنين.

#مقبرة جماعية #كورونا #بيرطانيا #المسلمين

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