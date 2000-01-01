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ارتفاع عدد الوفيات في "إسرائيل" إلى 117

الثلاثاء 14 أبريل 2020 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع عدد الوفيات في "إسرائيل" إلى 117


القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 117، وارتفاع عدد المصابين إلى 11,868 مصابا.

وأوضحت المعطيات الصادرة عن الوزارة أن 181 مصابا بحالة خطيرة، منهم 136 مصابا موصولين بأجهزة التنفس الصناعي.

ويرقد 7145 من المصابين في منازلهم، و1214 في الفنادق، و763 يتلقون العلاج في المستشفيات، في حين بلغ عدد المتعافين 2000 مصاب.

وتدخل القيود الجديدة التي صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية، حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، ومن ضمنها الإغلاق الشامل خلال عيد "الفصح اليهودي"، ابتداءً من الساعة الخامسة من مساء اليوم، حتى فجر الخميس المقبل.

ووفقا للقيود، سيحظر على الإسرائيليين التنقل والسفر بين المدن، وستقتصر احتفالات عيد الفصح على العائلة الصغيرة، وكذلك عيد "الميمونة" الذي يليه، بحيث يحظر الاحتفال الجماعي والتجمهر، كما ستفتح المخابز فجر يوم الخميس لمنع الحشود والتجمهر.

وابتداءً من الساعة الرابعة من مساء يوم غد الأربعاء، حتى الساعة الثانية فجر الخميس، يمنع فتح المخابز أو محال أخرى لبيع المنتجات الغذائية عدا عن البقالات والسوبر ماركت. كما سيتم تعطيل المواصلات العامة حتى فجر الخميس.

#إسرائيل #كورونا

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