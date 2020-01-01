الاحتلال يقتحم حاجزين أقيما ضمن خطة مواجهة "كورونا" في الأغوار الشمالية

الأغوار / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حاجزين أقيما في منطقتي عين البيضا وبردلة بالأغوار الشمالية للحد من حركة المواطنين، في إطار خطة مواجهة تفشي وباء "كورونا".

وأفاد مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات بأن جنود الاحتلال اقتحموا الحاجزين وأنزلوا العلم الفلسطيني، وطردوا المتطوعين من الموقعين، مشيرا إلى أن هذه هي المرة العاشرة التي يقتحم فيها الاحتلال الحاجزين.

بدوره، قال أمين سر حركة "فتح" في طوباس محمود صوافطة، إن الحركة بالتعاون مع المجالس القروية أقامت هذه الحواجز منذ بداية حالة الطوارئ، بهدف تحديد الحركة في المنطقة للتعامل مع وباء "كورونا".