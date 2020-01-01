طعن شابين من لجنة الطوارئ في النبي صالح واصابتهما بجروح

رام الله / سما /

أصيب شابان من لجنة الاسناد والطوارئ في قرية النبي صالح شمال رام الله في ساعة متأخرة من ليل الإثنين، حينما كانا يقومان بمهمتهما على حاجز أقيم على مدخل القرية، ضمن إجراءات منع الحركة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

واكدت مصادر محلية في النبي صالح، إصابة الشابين بجروح نقلوا عقبها للمستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالتهم بالمستقرة، بينما جرى اعتقال عدد من المشتبه بهم في الاعتداء، الذين يعتقد أنهم عمال ومهربين، دون تأكيد رسمي لغاية الآن، ويجري التحقيق بما جرى.

وفي التفاصيل، فإن شابين من العاملين بلجنة الطوارئ وهما من عناصر الأمن الوطني كانا يقومان بمهمتهما بالحراسة تطوعا، وحينما شكا بسيارتين قد تكونان تهربا عمالا إلى الداخل، أوقفوا السيارتين التين كانتا فيهما نحو عشرة شبان، وطلبت لجان الحراسة في لجنة الطوارئ بطاقات الهوية الخاصة بهم وقاموا بتصويرها، وخلال ذلك، قام أحدهم بالهروب ثم هجم من كان بالسيارتين على الشبان العاملين في لجان الحراسة بأدوات حادة فأصيب أحد الشبان بثلاث طعنات، والشاب الآخر بطعنتين.

ووفق مصادر محلية، فإن شباب لجنة الحراسة بلجنة الطوارئ، استدعوا شبانا من النبي صالح عبر تطبيق الزيلو، فهرب المعتدون، ووقع حادث بين إحدى السيارتين وسيارة لأحد المستوطنين، قرب مستوطنة حلميش المقامة على أراضي النبي صالح، فاقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة، ولان صور هويات المعتدين قد تعممت أسماؤهم على كل المواقع، تمكن الأمن الوطني في بلدة الرام شمال القدس من ضبطها والقبض على ركابها، أما السيارة الثانية فوقع حادث سير معها مع سيارة للمستوطنين قرب النبي صالح وجرى اعتقالهم من جيش الاحتلال.

القدس