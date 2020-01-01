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حالة الطقس: أجواء غائمة جزئياً وارتفاع على درجات الحرارة

الثلاثاء 14 أبريل 2020 07:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: أجواء غائمة جزئياً وارتفاع على درجات الحرارة


رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الثلاثاء غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين والجو ربيعيا لطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من  معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين والجو ربيعياً لطيفا في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من  معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين والجو ربيعياً لطيفاً في معظم المناطق، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

#درجات الحرارة #حالة الطقس

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