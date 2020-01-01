مستوطنون يعتدون على مواطنين قرب البحر الميت

البحر الميت / سما /

هاجم مستوطنون فجر الثلاثاء مجموعة من المواطنين الفلسطينيين، وأقدموا على إحراق سيارتين في منطقة وادي الدرجة قرب البحر الميت.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تحقق في حادثة إقدام مجهولين مقنعين على مهاجمة مجموعة من الفلسطينيين بالحجارة وغاز الفلفل ثم إحراق سيارتين تعودان للمواطنين خلال تواجدهم في منطقة وادي الدرجة.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أنها تشتبه بمجموعة من المستوطنين ممن يعرفون بفتية التلال الوقوف وراء الاعتداء، وارتكابه على خلفية الكراهية والعنصرية ضد العرب.

وأضافت، أن عناصر الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث شرعوا بجمع الأدلة للكشف عن الجناة.

وذكرت مصادر عبرية أن 20 مستوطنا من "فتية التلال" محجورون في منطقة وادي الدرجة بأوامر من الجيش الاسرائيلي.