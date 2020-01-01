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الرئيس ريفلين يمهل نتنياهو وغانتس والكنيست حتى الغد لتشكيل الحكومة

الثلاثاء 14 أبريل 2020 07:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس ريفلين يمهل نتنياهو وغانتس والكنيست حتى الغد لتشكيل الحكومة


القدس المحتلة / سما /

أمهل الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الكنيست وزعيم حزب "أزرق أبيض" الوسطي بيني غانتس إلى الأربعاء لتشكيل الحكومة.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان إنه "تلقى طلب زعيم أزرق أبيض بيني غانتس لتمديد فترة التكليف".

وأضاف بيان مكتب ريفلين: "ووفقا لهذا الطلب، تم تمديد الفترة الزمنية بحيث تنتهي الأربعاء".

جاء ذلك عقب تقديم غانتس ونتنياهو بطلب مشترك إلى الرئيس الإسرائيلي لتمديد فترة التكليف الذي منحه لجانتس لتشكيل حكومة.

وجاء الطلب المشترك في ختام اجتماع عقد في مقر إقامة نتنياهو بين الأخير وغانتس، وبعد دقائق معدودة من انتهاء المهلة الممنوحة لتشكيل الحكومة.

ويؤشر هذا التطور إلى أنه للمرة الأولى منذ أكثر من عام فإن الأطراف الإسرائيلية تقترب من تشكيل حكومة.

وفي هذا الصدد، قال مسؤول كبير في تحالف "أزرق أبيض" لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية: "نقترب من تشكيل حكومة وحدة".

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن غانتس ونتنياهو تقدما بطلب مشترك إلى الرئيس الإسرائيلي لتمديد التفويض بتشكيل حكومة.

وكانت مهلة الـ28 يوما التي منحها الرئيس الإسرائيلي لجانتس لتشكيل الحكومة انتهت في ساعات منتصف الليل وفي وقت كان يجتمع فيه نتنياهو مع غانتس.

وكان الرئيس الإسرائيلي أعلن، الأحد، رفضه تمديد مهلة تشكيل الحكومة لمدة 14 يوما إضافية.

ولكن مصادر في مكتب الرئيس الإسرائيلي قالت إنه إذا تقدم غانتس ونتنياهو بطلب مشترك للتمديد فإنه سينظر إيجابيا في هذا الطلب.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية: "على الأرجح فإن نتنياهو وغانتس استمعا إلى النصيحة وطلبا بشكل مشترك من الرئيس الإسرائيلي تمديد المهلة لغانتس".

وكان الاجتماع عقد لبحث نقطتي الخلاف القائمتين بين نتنياهو وجانتس وهما تشكيلة اللجنة المكلفة باختيار القضاة والثانية موعد الشروع في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

ومبدئيا فإن نتنياهو وغانتس متفقان على التناوب على رئاسة الحكومة الجديدة بحيث يترأسها نتنياهو حتى نهاية العام المقبل ثم يرأس غانتس الحكومة لمدة عامين.

#رئيس إسرائيل #غانتس #نتنياهو

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