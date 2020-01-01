مُحدث : أكثر من 118 ألف حالة "وفاة" ونحو مليوني "مصاب" بكورونا في العالم

وكالات / سما /

ارتفعت الحصيلة العالمية لضحايا جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19 ) حتى مساء اليوم الاثنين، إلى 118,546 حالة وفاة، كما أصبحت حصيلة المصابين تشارف على المليوني شخص، مسجلة إصابة اكثر مليون و910 ألف مصاب، تعافى منهم اكثر من 440 الف مريض، وذلك حسبما أفادت الإحصاءات العالمية المعلنة.

وبينت الإحصاءات ان الجائحة أودت خلال ال 24 ساعة الماضية بحياة 4,360 شخصا في العالم، وأكثر من 58 الف إصابة في 210 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم.

وسجلت الولايات المتحدة الامريكية اليوم الجزء الاكبر من أعداد الوفيات والإصابات في العالم ، حيث اعلنت اليوم عن 1,018 وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 23,123 شخصاً، لتتصدر امريكا بذلك جميع دول العالم من حيث الوفيات والاصابات التي بلغت حصيلتها 558,048 شخصاً منهم 17,748 إصابة جديدة.

وأصبحت ايطاليا تحتل المركز الثاني عالميا من حيث عدد الوفيات بإجمالي 20,465، منهم 566 اليوم، فيما بلغت حصيلة الإصابات لديها 159,516 إصابة.

فيما لا تزال اسبانيا في المركز الثالث مسجلة حصيلة وفيات بلغت 17,489 شخصاً منهم 280 اليوم، وبلغ مجموع عدد المصابين لديها 169,496 شخصاً، متفوقة بذلك على ايطاليا بنحو 10 آلاف إصابة.

يليها فرنسا في المركز الرابع بحصيلة 14,967 وفاة منهم 574 اليوم، و 136,779 إصابة، لتأتي بذلك بريطانيا في المركز الخامس بحصيلة وفيات بلغت 11,329 منهم 717 اليوم، و 88,621 إصابة حتى الان.

وحلت إيران في المركز السادس عالمياً بإجمالي وفيات بلغ 4,585 شخصاً منهم 111 اليوم، و73,303 إصابات، لتأتي بلجيكا في المركز السابع مسجلة حصيلة وفيات بلغت 3,903 حالات منهم 303 اليوم، و 30,589 إصابة، ثم الصين التي اصبحت في المركز الثامن بحصيلة 3,341 وفاة منهم حالتي وفاة اليوم، و82،160 إصابة، وحلت ألمانيا في المركز التاسع مسجلة وفاة 3,043 شخصاً منهم 21 اليوم، وإصابة 128,208 إصابات، وفي المركز العاشر حلت هولندا بحصيلة 2,823 وفاة منهم 86 اليوم، و26,551 إصابة إجمالية.

اما في الشرق الاوسط، واضافة لايران، اصبحت تركيا تعاني جراء سرعة تفشي الفيروس بين السكان، مسجلة حصيلة بلغت 1,296 وفاة منهم 98 اليوم، و 61,049 إصابة حتى الآن، لتحتل من حيث عدد الوفيات المركز ال11 عالمياً.

51 حالة وفاة و1,604 إصابة جديدة بـ"كورونا" اليوم في 17 دولة عربية

وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 17 دولة اليوم عن وفاة 51 شخصاً متأثرين باصابتهم بفيروس كورونا، وعن اكتشاف 1,604 إصابة جديدة مؤكدة.

وأوضحت الإحصاءات أن 10 دول عربية أعلنت اليوم عن وفيات جديدة بالفيروس، هي: الجزائر، المغرب، السعودية، مصر، الامارات، تونس، العراق، السودان، الكويت، والصومال، فيما سجلت بقية الدول إصابات جديدة مؤكدة.

فقد سجلت الجزائر اليوم 20 حالة وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 313 شخصاً، كما سجلت 69 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 1,983 حالة حتى الآن.

كما أعلنت المغرب اليوم عن وفاة 8 أشخاص، من مجموع 126 وفاة حتى الان، وعن تسجيل 102 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 1,763.

فيما أعلنت السعودية، اليوم عن وفاة 6 اشخاص من مجموع 65 وفاة في المملكة منذ اكتشاف الفيروس على أراضيها حتى الان، وعن تسجيل 472 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 4,934 شخصا.

كما أعلنت مصر عن وفاة 5 أشخاص، من مجموع 164 حالة وفاة في البلاد، وعن اكتشاف 125 إصابة جديدة من مجموع 2,190 حالة.

فيما أعلنت الإمارات، عن وفاة 3 أشخاص ليصل مجموع الوفيات الى 25، ولم تسجل اليوم اي إصابة جديدة ليستقر بذلك عدد المصابين الإجمالي في البلاد عند 4,123 حالة.

وفي ذات السياق، أعلن اليوم في تونس عن وفاة 3 أشخاص ليرتفع بذلك عدد الضحايا في البلاد الى 34، وعن اكتشاف 19 إصابة جديدة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 726حالة.

فيما أعلنت العراق عن وفاة شخصين إثنين ليرتفع بذلك إجمالي عدد الضحايا إلى 78، كما تم اليوم اكتشاف اصابة 26 شخصاً بالفيروس، من مجموع 1,378 إصابة مؤكدة حتى الآن في البلاد.

كما أعلنت السودان عن وفاة شخصين إثنين من أصل 4 حالات وفاة حتى الآن، وعن تسجيل 10 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 29 حالة في البلاد.

فيما اعلنت الكويت اليوم عن وفاة شخص واحد ليصبح بذلك لديها حالتي وفاة، وعن إكتشاف 66 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد المصابين في البلاد إلى 1,300.

وفي الصومال توفي شخص واحد متأثرا بإصابته بالفيروس، ليصبح بذلك لديها حالتي وفاة منذ اكتشاف الفيروس على اراضيها، كما تم اكتشاف 35 إصابة جديدة من مجموع 60 لحتى الآن.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد اعلنت قطر، اليوم عن 252 إصابة جديدة من مجموع 3,231 إصابة لحتى الآن. كما سجلت 7 حالات وفاة منذ اكتشاف الفيروس حتى اليوم.

وفي البحرين تم اليوم تسجيل 212 إصابة جديدة من مجموع 1,384 حالة، توفي منهم 6 أشخاص حتى الآن.

وكذلك أعلنت سلطنة عمان عن اكتشاف 128 إصابة جديدة من مجموع 727 حالة، توفي منهم 4 أشخاص.

فيما سجلت جيبوتي اليوم 84 إصابة جديدة من مجموع 298 حالة مسجلة في البلاد، توفي منهم حتى الآن شخصين إثنين.

وكذلك أعلنت الاردن عن اكتشاف اصابتين جديدتين من مجموع 391 حالة، توفي منهم 7 أشخاص.

فيما أعلن اليوم في فلسطين عن ارتفاع حصيلة عدد المصابين إلى 310، في جميع محافظات الوطن منهم 36 اصابة في مدينة القدس المحتلة، وتوفى مواطنين إثنين من مجموع عدد المصابين لحتى الآن.

كما أعلنت لبنان ، اليوم عن تسجيل حالتي إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 632 شخصاً، توفي منهم 20 شخصاً.