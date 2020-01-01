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ملحم: تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لشاب من مدينة الخليل

الإثنين 13 أبريل 2020 11:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم: تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لشاب من مدينة الخليل


رام الله / سما /

 أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، مساء اليوم الاثنين، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لشاب من مدينة الخليل، كان يعمل داخل أراضي الـ48.

وأضاف ملحم، في بيان له، أن الشاب (27 عاما) كان يعمل في مهنة الدهان، وعاد إلى الخليل صباح يوم الجمعة الماضي، ودخل في الحجر المنزلي، إلى أن ظهرت عليه بعض الأعراض اليوم، حيث تم إجراء الفحوصات اللازمة له وتبينت إصابته بفيروس "كورونا".

وأوضح أنه بتسجيل الإصابة الجديدة، يرتفع عدد الإصابات إلى 274 إصابة مؤكدة في جميع محافظات الوطن، إضافة إلى 36 إصابة في مدينة القدس المحتلة، ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 310، فيما بلغ عدد حالات التعافي حتى اليوم 58 حالة، أي ما نسبته 21% من مجمل الحالات المؤكدة.

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